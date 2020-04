“¡Como un Lego!”: Una foto inusual de las piedras de Stonehenge revela cómo se ensamblaron

La organización de patrimonio English Heritage en Reino Unido recientemente ha publicado una foto de una de las piedras de Stonehenge desde un ángulo poco usual. La imagen revela que la estructura, de 5.000 años de antigüedad, fue ensamblada como piezas de Lego.

Por RT

Las grandes rocas tienen agujeros y partes sobresalientes para fijarse unas con otras. Los expertos aseguran que esta técnica ha permitido que el monumento resista a lo largo del tiempo.

This is a rarely seen view of the top of one of the giant sarsen stones. The protruding tenons are clearing visible and the corresponding horizontal lintel stone would have had mortise holes for them to slot into. A bit like early Lego! pic.twitter.com/kPpRjIWJCp

— Stonehenge (@EH_Stonehenge) April 10, 2020