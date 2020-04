Cumpleaños en tiempos de coronavirus: Miles de desconocidos celebraron la fiesta virtual de este niño (FOTOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pandemia puso en pausa los grandes festejos en familia y con amigos, en el medio quedaron las celebraciones de cumpleaños. Pero eso no frenó al periodista americano Jody Smith para que organizara una sorpresa virtual a su hijo Brandon que cumplía 12 años.

Por Infobae

La idea propuesta por el analista de la liga deportiva de fútbol americano (NFL) fue sencilla y a la vez original. A través de su cuenta de Twitter convocó a miles de desconocidos alrededor del planeta a participar: “No puedo darle a mi hijo la fiesta que merece pero Brandon ama la geografía. Le encantaría que compartas la imagen o contestes diciendo dónde estás para que pueda completar su mapa”.

This is my son, Brandon. Today is his 12th Birthday. I can’t give him the party he deserves but Brandon loves geography.

He would love it if you would RT or reply where you are so he can mark it on his map. pic.twitter.com/nO0draKinL

— Jody Smith (@JodySmithNFL) April 11, 2020