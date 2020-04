Diez x Uno: Hemos cumplido un mes confinados – ¿Y después de la pandemia?, por @ReinaldoPulido

Posteado en: Titulares, Turismo

1. Hemos cumplido un mes confinados:

Uno va como dejándose llevar, tal vez por no querer pensar mucho en el tema para no sufrir de ansiedad o sentirse incómodo con esto. Sin embargo, si uno se detiene un segundo y lo ve objetivamente, puede darse cuenta de lo bizarro y absurdo que es, lo que estamos viviendo. En las conversaciones en casa, chats o en video, se busca evitar la expresión “bíblico” y confieso que no he escuchado al primero hablar de Nostradamus. En otro momento ambas ya sean separadas o juntas, se hubieran usado al derecho y al revés. Lo que pasa es que en esta oportunidad nosotros somos los protagonistas de esa película de Hollywood, que anuncia el final de los tiempos o de la sociedad como la conocemos. Más allá que lleguemos a eso o no, en estos días le decía a alguien que cuando lo he pensado muy profundamente, he llegado a escenarios “MadMaxianos”, y me han puesto caras de exagerado. Confieso que a veces lo hago para fastidiar a la gente………….pero y si no estoy tan equivocado?.

2. ¿Y después de la pandemia?:

Ahora estamos en la “película” del brote en sí, pero luego debería venir la película post pandemia, que es hacia dónde vamos, siendo esto lo que genera aún más incertidumbre y desesperanza. Sabemos que la economía del mundo estará muy maltratada, y que al menos en los meses subsiguientes las cosas pudieran tornarse aún peor, que lo que hemos vivido en este primer capítulo llamado “encierro”. Ya algunos hablan sobre que la humanidad jamás será la misma (me parece exagerado), que más nunca podremos saludarnos de un abrazo o con la mano. Que la economía mundial colapsará, etc. Pero no hay que ser el experto en apocalipsis para saber que vienen tiempos aún más difíciles, y que debemos armarnos de valor y guáramo por nuestras familias. No queda otra.………………..ya tendremos chance de vivir tiempos mejores!!!.

3. Sin duda momentos de revisión:

Ver al Papa en ese Urbi et Orbi especial días antes de Semana Santa, fue abrumador. La Plaza San Pedro totalmente vacía y él allí, también muy solo, hablándole a la que seguramente fue, irónicamente, la homilía más escuchada de toda su carrera. Luego verlo dentro de la basílica con unas pocas personas guardando la distancia social, un coro colocado a un lado, y las imágenes de él, viendo hacia un fondo vacío en la nave principal, lo hacen a uno sin falta revisarse, y pensar qué he o qué hemos hecho con nuestras vidas, qué mensaje nos está enviando Dios, qué debo hacer con él, cómo debo actuar cuando esto pase?. Si El Vaticano quería estremecernos a propios y extraños, lo logró. Ese momento de la iglesia católica mundial trazó una fuerte marca en la historia de la humanidad.

4. El colmo de los colmos:

La cuarentena es algo duro, y más duro aún son las consecuencias de la pandemia, al ver las cifras de infectados y fallecidos. Todo es muy cuesta arriba. Pero sumarle eso el estar en un país, donde no hay agua, no hay luz, y ahora sí, no hay gasolina en todo el país, de arriba abajo y de izquierda a derecha, es ridículo, es increíble, es inaudito. Es más, no hay internet. Quien les escribe, de 30 días que ya cumplimos en nuestras casas, 21 no he tenido servicio de internet. Es que esto es lo más parecido al cuento de que montas un circo y te crecen los enanos. Es exacto. Acá tenemos aún algo de producción agropecuaria, pero ese poco que hay y que pudiera ayudar en mucho, no puede llegar a los sitios que tiene llegar, porque no hay combustible. Habrase visto algo más ridículamente bizarro?.

5. Que llegue el milagro:

La IATA evidentemente ha estado muy activa, anunciando lo terrible que pudiera ser el tema si se extiende por mucho tiempo, el cierre del espacio aéreo de la mayoría de los países. Anuncian que cerca de 65 millones de personas se quedarán sin empleos, donde los trabajos directos pueden sumar más de 6 millones. Igualmente anuncia que las líneas aéreas de latinoamérica no podrán soportar mucho más tiempo apagadas. Ya algunas están hablando de jubilaciones adelantadas, permisos no remunerados, etc. La misma IATA le exigió al gobierno de Panamá analizar bien qué hará con esto, ya que se puede ver fuertemente afectada la economía de todo el país. Tocará seguir dejando que pasen los días, y esperando que ocurra un milagro.

6. ¿No se estarán adelantando?:

Tengo muy serias dudas de esa decisión de abrir y levantar la cuarentena en Wuhan. Porque no se trata de cualquier ciudad, sino del “Ground Cero” de esta terrible pandemia. Y uno pudiera pensar que esa ciudad en especial debería pasar más tiempo aislada. Apenas fue abierta la ciudad, miles se fueron a otros sitios de ese país. Ojala eso no represente un apoteósico rebrote. También vemos que Madrid está “normalizando” algunas áreas de la economía. Y uno se pregunta, esa ciudad que ha sido centro de uno de los brotes más terribles, puede normalizarse ya?. No es como temprano?. No será que cuando en latam terminemos con esto de las cuarentenas, Europa recomience todo el terrible proceso?.

7. El planeta nos está hablando:

Otro aspecto por demás llamativo es la suerte de carrusel de fotos que estamos viendo, de diferentes ciudades del mundo donde se logra apreciar, montañas, y otros sitios de interés, debido a que no hay contaminación. Ya lo veíamos hace semanas con las aguas de Venecia. O el informe que dice que está temblando menos en el planeta. Yo les puedo asegurar que he escuchado cantos de pájaros, que no he oído antes jamás. También se han visto ciudades con invasiones de venados o cabras, comiéndose los arbustos. Esto también es un duro e interesante mensaje. Será que podemos retornar replanteando cómo hacemos las cosas por el medio ambiente y el planeta?.

8. ¿Tú lo eres?:

Justamente hablando de medio ambiente y la sostenibilidad. Acá les comparto mi más reciente colaboración para la revista Business Venezuela de Venamcham llamado: ¿Eres un viajero Sostenible?. Se publicó hace pocos días, pero estaba escrito desde justo antes del estallido del Covid19.

9. La OMT lanzó una muy interesante propuesta:

¿CÓMO VIAJARÁS MAÑANA? (#VIAJAMAÑANA) ¡Comparte tus ideas con el mundo!. Están pidiendo que tú les envíes un video breve, el cual será compartido entre sus miembros y seguidores. Apúrate que es hasta este viernes 17 de abril. Acá el acceso.

10. Resumen en video:

Sigo haciendo cada tanto un resumen de “Lo Más Resaltante de los Viajes” y “El Turismo en medio del Coronavirus”. Ace la más reciente entrega:

