Kozak: Mientras el mundo lucha contra el Covid-19, Cuba lucha contra su propio pueblo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, rechazó que la policía cubana amenace con castigar a quienes comparten historias en las redes sociales sobre los efectos del coronavirus.

lapatilla.com

“Mientras el mundo lucha contra el Covid-19, Cuba lucha contra su propio pueblo”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

En su consideración, durante esta pandemia mundial sin precedentes, la transparencia y la libertad de expresión pueden salvar vidas.

Por último pidió la libertad del periodista Roberto Quiñones.

While the world fights #COVID, Cuba fights its own people.

Police threaten to punish individual Cubans who share stories on social media about the pandemic's effects on their communities.

In the meantime, journalists like Roberto Quiñones remain locked up in Cuban prisons.(1/2)

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 16, 2020