“Me violaste”: Actor de Disney hace impactantes acusaciones sexuales contra Will Smith (+Video)

Orlando Brown, protagonista de de “That’s So Raven”, realizó otra acusación impactante. La estrella reveló en un nuevo video que Michael Jackson y Will Smith lo agredieron sexualmente cuando era un niño.

En un video del miércoles 15 de abril, Brown se quejó entre palabras difusas sobre numerosas cosas y comienza hablando sobre Will Smith antes de hacer una diatriba y afirmar que fue “acosado” y violado por el “Rey del Pop”.

“Todo esto… todo esto Will Smith mi3rda. No puedo hacer un boom de Michael Jackson, ¿me entiendes? No pienses en Michael Jackson hermano y “Me engañé, hermano. Jackson, hermano y yo, me engañé, hermano de todo. Eso no me engañó, hermano”. Dice Orlando.

“Nigga, me violaste cuando era niño. Tú m4ldit4 P3rr4. Me violaste cuando era niño y violaste a todos mis hijos, nigga”. Todavía tratas de escaparte con la put4 mi3rda”. Continuó alegando el ex niño actor.

“Cada vez que te veo quiero cortarte el cuello, hijo de put4. Realmente tienes que entender lo que la Biblia dice hermano. La Biblia dice que de tu madre y tu padre tus días son largos. Te habría matado por eso p3rr4. Nunca te subas al maldito programa de televisión y actúes como si yo fuera el violador maldito”, dijo.

En algún momento del video, dijo que su verdadero nombre era Trent, aparentemente aludiendo que él es el hijo mayor de Will: “Soy Trey. Soy tu hijo perdido hace mucho tiempo”, grita y luego cambia su nombre y dice que es Trent.

Más tarde, afirmó que él era el verdadero Blanket Jackson que fue abandonado y luego violado: “Has estado abandonando a tu hijo durante años, nigga. Soy Trey. Todos saben quién es Trey”, dice.

No es de extrañarse que el actor y rapero haya estado bajo la influencia de estupefacientes, mientras grababa el video, ya que posee un historial que Orlando había estado luchando contra la adicción a las drogas durante años.

En 2018, ingresó a rehabilitación luego de una intervención de familiares y amigos, pero solo se quedó una semana en las instalaciones antes de regresar a la calle.

En los últimos años, hizo algunas afirmaciones escandalosas, incluidas declaraciones de que Nick Cannon le realizó sexo oral.