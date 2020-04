Captan a leones durmiendo en la carretera durante la cuarentena (Fotos)

Millones de personas se encuentran pasando la cuarentena por el coronavirus en casa y lo que eso significa para el medio ambiente y los animales se hace notar fuertemente. No es un secreto que las calles lucen más limpias, el cielo se ve más celeste y diversas especies han sido captadas explorando la vía pública. Hace unos días un oso negro fue visto deambulando por Monterrey y recientemente fotografiaron a un leones reposando en una carretera de Sudáfrica.

Las imágenes compartidas en Facebook muestran a varios felinos recostados en el asfalto del Parque Nacional Kruger, ubicado en el noreste de Sudáfrica. Los ejemplares de varias especies escogieron esa locación para tomar una siesta bajo el radiante sol que alumbraba la tarde del 15 de abril.

La escena fue compartida a través de la página del mismo Parque Nacional, donde además explicaron que la manada de leones habita un área libre de turistas. La instantánea fue captada cerca del campamento de Orpen, entre las provincias de Mpumalanga y Limpopo, alejados de la civilización.

Aprovechando la ausencia de personas en las calles, los animales están tomando las ciudades sin previo aviso. Si bien algunas noticias suelen resultar falsas, hay muchas otras que son confirmadas por los propios internautas y está es una de ellas. Las tiernas fotografías causaron sensación en la red social, donde acumulan cerca de 15 mil ‘Me gustas’. ”Ahora la madre tierra nos pertenece a todos como lo pretendía la naturaleza”, comentó un conmovido usuario.

