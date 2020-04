Ferrari contra el coronavirus: Fabrican válvulas para ventiladores pulmonares que serán donadas a hospitales (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La marca automovilística italiana Ferrari anunció este viernes un plan para fabricar válvulas para ventiladores pulmonares que serán donadas a los hospitales italianos que luchan contra el coronavirus.

“Ferrari, entre sus iniciativas a favor de las ayudas sanitaria para combatir el coronavirus, ha empezado en su fábrica de Maranello la producción de válvulas para ventiladores pulmonares y recursos para mascarillas protectoras“, informó la marca italiana en un comunicado oficial.

“En los próximos días Ferrari planea realizar cientos de dispositivos que ya se ha empezado y seguirán siendo entregados, con la coordinación de la Protección Civil, a varios hospitales italianos, entre los cuales los de Bérgamo, Génova, Módena y Sassuolo“, agregó.

Ferrari is now producing respirator valves and fittings for protective masks at its Maranello plant through its 3D printing facilities in support of health workers. Practical solutions for immediate aid where it is needed. #Ferrari https://t.co/ADIg28uYhK pic.twitter.com/cfYNiNHa7E

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 16, 2020