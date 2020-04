Se cumplirán 13 años del asesinato de Yanís Chimaras y así lo recordó su hija (+ Escrito)

View this post on Instagram

¿Qué es la vida? . Cuando la realidad se coloca frente a ti. Cuando un asesinato marca tus próximos pasos, cuando todo se transforma en una historia contada a través de un golpe que modifica la manera en la que percibes la vida… tu definición de vida se transforma en… usar esa palabra para hacer poesía. Si tan sólo pensáramos que la muerte está en todos lados, que las personas no van a estar contigo para siempre, que las sonrisas, las miradas, los besos… desaparecen. Que solo puedes cerrar los ojos e intentar no perder esos recuerdos… que sonríes con nostalgia porque ya pasó, no puedes retroceder nada, no puedes volver a ese momento donde tu papá decía: ¿Como amaneciste? No existe más, se fue. Entenderíamos que sólo tenemos un momento para sentir y es este. Entonces, coño escribo esto con el corazón arrugado y con muchas ganas de llorar. Valora a tu familia, a tus amigos, a la persona que solo te da los buenos días en un autobús. Coño valora, sonríe, aprecia la vida. Acabo de recordar tantas cosas de papá porque ando escribiendo su vida, ustedes los saben, y me encuentro con tantas cosas que es imposible no escuchar su historia y sentir dolor, dolor de que lo primero que nos caracteriza es que nacemos y morimos. Vivimos quejándonos por mariqueras… cuando la verdad es que con salud logras todo. Te lo dice una persona que un Martes 24 de Abril del 2007 a las 6:15AM recibió una llamada que su padre fue asesinado y ese momento se revela ante ti como una película. Con mucha valentía haré el mejor puto libro de la historia. Si, tengo que escribir así porque esta es la vida, la que me hace drenar sin buscar siempre las palabras perfectas. Ríe, respeta, valora, agradece, aprovecha que estás vivo y con salud. Jamás te olvidaré papá.