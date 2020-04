Estos “cajeros automáticos” ofrecen arroz gratis para los desempleados de Vietnam (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Varios “cajeros automáticos” de arroz se han establecido alrededor de Vietnam para ayudar a quienes más lo necesitan durante la pandemia de coronavirus.

Por Noticias Ya

Vietnam tiene 265 casos del nuevo coronavirus y cero muertes, cifras que son significativamente más bajas que las del resto del mundo. Pero aún así, para evitar una mayor propagación, el gobierno ha forzado el distanciamiento social, cerrando efectivamente muchas pequeñas empresas y dejando a miles sin trabajo.

Para estas personas que de repente no tienen ingresos, empresarios y donantes han instalado máquinas que dispensan arroz gratis en varias ciudades de Vietnam.

Donors and businesses have set up “Free Rice ATM Machines” to provide rice ? for people who need it most in Vietnam. Organized w/ social distancing and safety in mind. #COVID19 pic.twitter.com/xsXNWYX0eR

— Tiffani Bova (@Tiffani_Bova) April 15, 2020