Pompeo planteó que China debe revelar los detalles del origen del Covid-19 (Video)

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le planteó al régimen chino de Xi Jinping la mejor forma en la que podría colaborar con la humanidad en la lucha contra la pandemia desatada por el Covid-19.

lapatilla.com

Necesitamos que el gobierno chino se sincere”, enfatizó Pompeo.

“Una de las mejores maneras en la que pueden cooperar sería dejar que el mundo entre, dejar que los científicos del mundo sepan exactamente cómo llegamos aquí y cómo exactamente comenzó a propagarse este virus”, recalcó el diplomático estadounidense.

.@SecPompeo: We really need the Chinese Government to open up. One of the best ways they could find to cooperate would be to let the world in, to let the world’s scientists know exactly how this came to be, exactly how this virus began to spread. #COVID19 pic.twitter.com/eXQoIC8rDE

— Department of State (@StateDept) April 18, 2020