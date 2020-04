La orden de Remigio Ceballos para que militares puedan llenar sus tanques de gasolina en la base aérea La Carlota (Foto)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mientras gran parte del país sufre por la falta de gasolina, el comandante del Ceofanb, Remigio Ceballos dio la orden para que los generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional puedan llenar sus tanques de gasolina en la base aérea La Carlota.

lapatilla.com

“Pacofi, cumpliendo órdenes del A/J Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fanb, a partir de la presente fecha los vehículos pertenecientes a los oficiales almirantes y generales que laboran en el área geográfico de la Zodi Capital, abastecerán combustible en la estación de servicio que se encuentra dentro de las instalaciones de la base aérea ´Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota)”, reseña parte del documento.

Remigio Ceballos, command of CEOFANB -Venezuelan strategic command – orders that generals and admirals located in Caracas will be able to fill their cars up with gasoline at la Carlota airbase. #Venezuela #Caracas pic.twitter.com/QPySlOs6jQ

— CNW (@ConflictsW) April 19, 2020