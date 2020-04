Director del diario alemán Bild acusó a Xi Jinping de poner en peligro al mundo (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Julian Reichelt, el editor del mayor periódico alemán BILD le contestó al líder Xi Jinping, quien había enviado una misiva diplomática para criticar el contenido del artículo titulado “Lo que China nos debe”, donde se exponía la negligencia del régimen chino ante los primeros reportes de un brote de Covid-19 en la ciudad de Wuhan.

La enfática respuesta de Reichelt señaló que Xi expuso al mundo entero a una catástrofe sanitaria tras censurar las denuncias de una nueva enfermedad respiratoria sumamente contagiosa en el este de China.

Asimismo recordó que, aunque clausuró medios disidentes, el vocero chino no cerró a tiempo los mercados húmedos de animales exóticos, de donde se sospecha se originaron los contagios por Covid-19.’

Estimado presidente Xi Jinping

Su embajada en Berlín se dirigió a mí en una carta abierta porque le preguntamos en nuestro periódico BILD si China debería pagar por el daño económico masivo que el virus de la corona está causando en todo el mundo.

Déjame responder

1. Usted gobierna por vigilancia. No serías presidente sin vigilancia. Usted monitorea todo, cada ciudadano, pero se niega a monitorear los mercados húmedos enfermos en su país.

Usted cierra todos los periódicos y sitios web que critican su regla, pero no los puestos donde se vende sopa de murciélago. No solo estás monitoreando a tu gente, sino que la estás poniendo en peligro, y con ellos, al resto del mundo.

2. La vigilancia es una negación de la libertad. Y una nación que no es libre, no es creativa. Una nación que no es innovadora, no inventa nada. Es por eso que ha convertido a su país en el campeón mundial en robo de propiedad intelectual.

China se enriquece con los inventos de otros, en lugar de inventar por sí solo. La razón por la que China no innova e inventa es que no permite que los jóvenes de su país piensen libremente. El mayor éxito de exportación de China (que nadie quería tener, pero que sin embargo ha dado la vuelta al mundo) es Corona.

3. Usted, su gobierno y sus científicos tenían que saber hace mucho tiempo que Corona es altamente infecciosa, pero dejaron el mundo en la oscuridad al respecto. Sus principales expertos no respondieron cuando los investigadores occidentales pidieron saber qué estaba pasando en Wuhan.

Estabas demasiado orgulloso y demasiado nacionalista para decir la verdad, lo que sentías que era una desgracia nacional.

4. El “Washington Post” informa que sus laboratorios en Wuhan han estado investigando virus corona en murciélagos, pero sin mantener los más altos estándares de seguridad. ¿Por qué sus laboratorios tóxicos no son tan seguros como sus prisiones para prisioneros políticos?

¿Le gustaría explicar esto a las viudas, hijas, hijos, esposos, padres de las víctimas de Corona en todo el mundo?

5. En tu país, tu gente está susurrando sobre ti. Tu poder se está desmoronando. Has creado una China inescrutable y no transparente. Antes de Corona, China era conocida como un estado de vigilancia. Ahora, China es conocida como un estado de vigilancia que infectó al mundo con una enfermedad mortal.

Ese es tu legado político.

Su embajada me dice que no estoy a la altura de la “amistad tradicional de nuestros pueblos”. Supongo que lo considera una gran “amistad” cuando ahora envía generosamente máscaras alrededor del mundo. Esto no es amistad, lo llamaría imperialismo escondido detrás de una sonrisa: un Caballo de Troya.

Planea fortalecer a China a través de una plaga que exportó. No tendrás éxito. Corona será tu fin político, tarde o temprano.

Tuyo sinceramente

Julian Reichelt