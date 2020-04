EN FOTOS: La capacitación del equipo táctico del USS Detroit, el buque de combate desplegado en el Caribe

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El equipo VBSS (Visita, embarque, búsqueda e incautación, por sus siglas en inglés) de la Armada estadounidense que se encuentra desplegado en el USS Detroit realizó una capacitación en el puerto de Key West en Florida, y la marina compartió algunas fotos de las maniobras en sus redes sociales.

lapatilla.com

El USS Detroit actualmente está desplegado en el Comando Sur de Estados Unidos para apoyar las misiones contra el tráfico ilícito de drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

#USNavy Sailors assigned to the #USSDetroit visit, board, search and seizure team conduct training while in port at Key West, Fla. Detroit is deployed to @Southcom to support counter illicit drug trafficking missions in the Caribbean and Eastern Pacific. pic.twitter.com/UhxYXfrjDo

— U.S. Navy (@USNavy) April 19, 2020