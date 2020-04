Hija de este actor de Hollywoood confesó todo sobre sus adicciones y te quedarás loco

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Aunque ahora es una mujer cuidadosa de su salud y bienestar, en el pasado Aislinn Derbez vivió una época en la que abusó del alcohol y que la llevó a enfrentar situaciones que la hicieron pensar en lo peor.

Por infobae

Durante la entrevista que le hizo su hermano José Eduardo para su canal de YouTube, Aislinn habló francamente de su época de excesos.

“Tuve como esta etapa de alcohol entre los 18 y los 24 o 25. Cuando me ponía peda me ponía peda en serio, yo no tomaba porque me gustara, tomaba para ponerme hasta el queque…”, confesó.

Cuando su hermano le preguntó si le dieron crudas, Aislinn respondió de inmediato “claro, soy alérgica al alcohol, soy como alérgica a los estupefacientes del mundo”.

Según Aislinn los efectos del alcohol eran en ella más fuertes y por eso dejó de tomar.

La actriz comentó que no sabía que las crudas se pueden “curar” y entonces recordó una anécdota que la hizo pensar en lo peor, en la época en que era estudiante en Nueva York.

“Una vez me pegó la cruda tan feo que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frió y dije me voy a morir, me voy a desmayar… Me desmayé en la calle, me quisieron llevar al hospital, no me dejé, pero no podía ni salir ni a la calle, no podía ni caminar, por eso yo ya no tomo”, contó

En la charla de más de 20 minutos, los hermanos recordaron anécdotas de su infancia y cómo molestaban a Vadhir, su otro hermano, pues incluso llegaron a fotografiarlo mientras estaba en el baño.

“Tú y yo éramos como uña y mugre cuando éramos chiquitos, ¿te acuerdas?”, comentó Aislinn, a lo que José Eduardo respondió: “Pero nos unía mucho el molestar a Vadhir, en cuando Vadhir maduró y se convirtió en un hombre nuestro propósito se acabó”.

La foto semidesnuda

Aislinn también dio de qué hablar este fin de semana luego de compartir en Instagram una foto en la que posó desnuda de la parte superior de su cuerpo.

“Mi papá siempre stalkea mis fotos y me va a regañar por andar semiencuerada en instagram”, escribió para acompañar su publicación, en la que también habló del proyecto de un podcast que está por lanzar.

Y precisamente Eugenio Derbez le respondió: “Por Dios!!! Un poco de pudor! Si necesitas dinero para comprarte ropa, yo te presto! De qué sirvió la educación que te di”.

Otro de los comentarios destacados en su post fue el de Mauricio Ochmann, con quien ha tenido una comentada ruptura.“Ay Jesús bendito! Tápate. Muchas felicidades por este proyecto, te va a ir increíble! No se lo pierdan!”.

Más confesiones de Aislinn

Hace algunas semanas la actriz sorprendió al aparecer en un live del actor Justin Baldoni, en donde habló -como nunca antes lo había hecho- de su separación de Mauricio Ochmann.

Aislinn le dijo a Baldoni que estaba en pleno proceso de separación y confesó que no ha sido fácil.

Ante un comentario del actor acerca de cómo el amor de esposos puede transformarse en un amor como de hermanos, AIslinn reconoció que eso fue lo que le ocurrió con Ochmann.

“Y sí está convirtiéndose en ese tipo de relación. Hay mucho amor, pero a veces la relación cambia y tuvimos que vivir con eso”.