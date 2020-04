“Nadie sabe explicarme lo que tengo”: Danna García sobre su segundo contagio por covid-19

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace menos de una semana, la actriz Danna García, de ‘Pasión de gavilanes’ comunicó a sus seguidores que tiene nuevamente el virus, que inicialmente contrajo en España.

A través de una transmisión en vivo rescatada por la cuenta en Instagram del programa ‘El Gordo y la Flaca’, Danna dio más detalles sobre su actual estado y explicó, con base en la poca información que tiene, su situación.

“Dos coronavirus está mal dicho. Nadie me sabe explicar mi situación, pero, al parecer, todo esto es como una noticia en desarrollo. Los doctores me dicen cosas diferentes todos los días. A veces, me dicen ‘No, seguramente cuando fuiste al supermercado con guantes y máscara alguien te lo pegó’, y otro me dice: ‘No, eso no se pega, eso se reactiva’.

Entonces, en conclusión, parece que se reactiva a los que tenemos defensas bajas y nuestro cuerpo no ha terminado de matar el virus”, puntualizó García, acerca de su actual condición, confirmada ya con exámenes.

En su mensajes, la artista envió un mensaje de tranquilidad a quienes temen contagiarse o quienes ya tienen el virus: “Enfermo de COVID no implica que estés muriendo. Para que todos tengan la calma. Enfermo de COVID implica síntomas, o hay pacientes asintomáticos, en mi caso”.

De igual forma, invitó a alejar los pensamientos negativos, si se recibe el diagnóstico de positivo para coronavirus: “Aunque se llegaran a contagiar, no tienen porqué estar en ese porcentaje (de muertos). Yo tengo defensas bajas, porque tuve dengue y ya llevo dos coronavirus en menos de tres meses, es mucho para el cuerpo”, contó, para calmar a quienes están muy asustados con la pandemia.

Desde que se contagió en España por su suegra, Danna no ha podido reunirse con su familia, especialmente su bebé al que tanto extraña, a pesar de que se esté diciendo lo contrario: “Yo no he vuelto con mi hijo. Por ahí han dicho que he vuelto con mi familia. No. No puedo. Justamente no veo a mi familia hace más de mes y medio”.

Danna García está actualmente en Ciudad de México, aunque su residencia está en Miami. La actriz todavía no es dada de alta.