La teoría conspirativa que vincula a Lady Gaga con grupos satánicos y pederastas

Desde hace días, en las redes sociales se han vuelto virales supuestas teorías para tener éxito en Hollywood, basadas en actividades anormales, de culto, satánicas y pederastas.

Con información de El Farandi

Este fin de semana, Lady Gaga y demás estrellas de la música realizaron “One World: Together At Home”, un concierto virtual para animar a las personas en medio de la pandemia por el Covid-19.

I posted a poll whether to do Billie Eilish or Gaga & u guys chose Gaga. I know there is A TON of knowledge that Gaga is nuts, but i guarantee u there are things in here u had no idea about. Join me down the ? ? that is…. LADY GAGA

Sin embargo, algunos detractores aprovecharon la atención centrada en Gaga para exponer presuntas pruebas sobre su relación con los cultos oscuros de la élite de Hollywood.

Todo comenzó por el hilo de Twitter que realizó el usuario @TommyG, en su perfil existe una supuesta explicación sobre la participación de Lady Gaga -y otros artistas- en un culto antireligioso.

Tommy publicó un sinfín de “pruebas” en sus redes sociales sobre la carrera de Gaga, relacionando sus videos musicales e incluso el logotipo de su disquera con símbolos de los Illuminati.

Además, compartió videos que probarían que Gaga estaría relacionada con sacrificios y el MK Ultra; y aseguró que su éxito se debe a la manipulación que ha ejercido en las personas.

It takes about 3 seconds on google to see that none of these examples have anything to do with Satanism, so we won’t waste your time with 20 parts explaining how this makes you look like an ignorant conspiracy theorist. https://t.co/lTxWB8JRnb

— The Church Of Satan (@ChurchofSatan) April 20, 2020