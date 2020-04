“Renacer”: Es la obra de arte floral que presentó Alex Sánchez

View this post on Instagram

En algún momento de mi vida comencé a soñar con flores y tratando de llegar, solo conseguí caer. En la búsqueda incansable por lograr algo mirando hacia afuera, comprendí que el único lugar donde debía buscar estaba dentro de mi. Justo en ese momento, dejé de soñar y desperté. Justo en ese momento RENACÍ. Esta colección cuenta una historia, mi historia. He sido y he vivido. He experimentado la plenitud, pero no siempre fue tan sencillo. En estos últimos años, pero sobre todo en estos últimos meses, he confrontado al mayor de todos mis retos, reconocerme en amor. Y esto ha sido por mucho, la hazaña más importante de toda mi vida. Reconociendo a mi SER me he concedido la oportunidad de volver a mi, de experimentar el verdadero amor. La oportunidad de RENACER y de ser esa luz que siempre he sido pero que no lograba ver. Hoy le abro las puertas de mi alma al mundo y decido compartir con ustedes este maravilloso don desde lo más profundo de mi SER, espero puedas conectarte a través de el, tanto como lo hice yo. "Renacer es una colección de arte floral, donde elijo trabajar y experimentarme con todas las flores, disfrutar su belleza y todo su esplendor. cada una de ellas son hermosas a su manera, veremos colores pasteles y vibrantes, que van desde el blanco, rosa, lila y verde menta, hasta el fucsia, violeta y rojo. En total, diseñé catorce piezas de arte floral, Cada una de ellas cuenta una historia de mi vida y de conexión con mi ser". . Simplemente GRACIAS #RENACER @alexsanchezflowers 💜💙