Una exmodelo de Playboy fue hallada sin vida junto a una nota de suicidio

La exmodelo de Playboy Ashley Mattingly se quitó la vida el pasado miércoles en su casa en la ciudad de Austin (Texas, EE.UU.) a los 33 años de edad. Según la familia de la fallecida, Mattingly fue encontrada sin vida el pasado jueves por la noche junto a una nota de suicidio después de que un amigo alertara a la Policía por no recibir noticias suyas, recoge TMZ.

Por: RT

“Como no puedo encontrar las palabras para decirlo, dejaré esto aquí. Te amo y te extrañaré todos los días. ¡Vuela alto, hermana, sé que eres el ángel más hermoso del cielo!”, escribió su hermana, Christy Deweese, en Facebook. El hermano mellizo de la exmodelo, Billy, también confirmó la trágica noticia en las redes sociales el domingo, recordando a Mattingly como una “estrella de rock” y una “reina de belleza”.

La causa de su muerte aún no ha sido revelada, mientras la oficina forense del condado de Travis señaló que los resultados del análisis toxicológico y de la autopsia podrían tardar entre 30 y 90 días en determinarla de manera oficial.

Problemas de drogas y alcohol

La familia de Mattingly, que fue Miss Marzo de Playboy en 2011, reveló que la exmodelo estuvo residiendo en la capital texana en los últimos 2 años y estaba luchando contra su dependencia a las drogas y el alcohol.

“Ashley se mudó más cerca de casa hace un par de años y vivía en Austin. Quizás no sea ningún secreto que Ashley luchó con el abuso del alcohol y de sustancias, pero quería hacerlo y estaba trabajando para mejorar”, declararon sus hermanos en un comunicado.

Asimismo, la familia afirmó que la orden de confinamiento en casa decretada en Texas para controlar la pandemia de coronavirus no ayudó a Mattingly, que incluso llegó a adoptar un cachorro para intentar combatir la soledad y superar sus adicciones. Tras el trágico suceso, los hermanos de la fallecida se mostraron esperanzados en que su caso ayude a crear conciencia sobre el suicidio y prevenirlo.

“Nuestra esperanza es que la historia de Ashley pueda seguir arrojando luz sobre la concienciación y la prevención del suicidio”, concluye el comunicado. “Te amamos, Ashley”.

Por su parte, la actriz y modelo Carrie Stevens también rindió homenaje a la joven compartiendo en las redes sociales una foto en la que ambas aparecen junto al fundador y editor jefe de la revista Playboy, Hugh Hefner.

“Estoy devastada. Mi amiga Ashley Mattingly se quitó la vida. Si estás luchando, busca ayuda. Solo tenía 33 años”, escribió Stevens.

