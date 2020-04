Anciano dormía todas las noches con la foto de su esposa y recibió un conmovedor regalo (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

KiaTobin, una joven cuidadora que trabaja en una residenciapara mayores, se percató de que Ken Benbow, uno de los jubilados de los que se ocupa, siempre dormía con una foto de su difunta esposa. Decidió regalarle un almohadón con la imagen y el video del momento conmocionó a todo el Reino Unido.

Por: TodoNoticias

“Le traje un regalo”, le dice la joven cuidadora de 17 años al comienzo de la grabación, mientras sostiene el almohadón entre sus brazos.

“¿Qué es, querida?”, le contesta con intriga el anciano, antes de soltar un grito de alegría y emocionarse hasta las lágrimas al recibir el presente.

En las imágenes, se puede ver como Ken abraza con fuerza al almohadón estampado con una foto de Ada, la mujer con la que estuvo casado durante más de setenta años.

'It was so touching. It was the most precious thing anyone could have wished for.'

94-year-old Ken expresses his gratitude for the meaningful gift he received from his carer Kia Tobin.

This brought a tear to our eyes ?@piersmorgan | @susannareid100 | #GMB pic.twitter.com/QRLw42YI7Z

— Good Morning Britain (@GMB) April 21, 2020