¿Médicos cubanos en Venezuela? Las cifras del régimen de Cuba desmintieron las de Maduro

El régimen cubano suministró un mapa que muestra todas las brigadas de médicos que ha enviado para combatir la pandemia del coronavirus desde Togo y Haití hasta Italia y Catar, y cómo no, por supuesto, no se puede obviar a Venezuela.

lapatilla.com

De acuerdo a la información suministrada por la cancillería cubana, solo 6 brigadas de médicos antillanos han sido enviadas a Venezuela para combatir el Covid-19. En la web de la cancillería se especifica que “Mil 218 profesionales de la salud de Cuba, integrados en 20 brigadas médicas “Henry Reeve”, han partido hacia 19 naciones en Europa, América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, en medio de la pandemia, para ayudar a contener en esos territorios afectados la propagación de un virus, al que ya sabemos, se le ganará solo con cooperación y solidaridad”.

Dista mucho de los 1200 médicos que según Maduro recibió el país, y es que Cuba ha enviado 1.218 médicos, sí, pero ojo, distribuidos en brigadas a 19 naciones diferentes. Y nótese que las cifras están actualizadas al 20 de abril.

Map supplied by Cuban government showing all the brigades of doctors it has sent to fight the #coronavirus pandemic worldwide from Togo and Haiti to Italy and Qatar pic.twitter.com/XCJYr3PMlV

— Sarah Marsh (@reuterssarah) April 22, 2020