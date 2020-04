Qué dice el diario de Fang Fang que desafió al régimen chino al inicio de la pandemia de Covid-19

Posteado en: Actualidad, Coronavirus, Internacionales

Wang Fang es mundialmente conocida como Fang Fang, el nombre con que firma sus obras. Nació en 1955 en Nanjing, provincia de Jiangsu y realizó sus estudios en la Universidad de Wuhan, donde vive desde que tiene 2 años. Poeta y prolífica escritora, es sinónimo de cultura y, al parecer, ahora es sinónimo de peligro para el régimen chino que la colocó en su mira por el diario que realizó de la pandemia que golpeó a su ciudad como a pocas en China. Desde el inicio del brote quiso documentar con su pluma lo que vivía la población, sabiendo que seguramente sus textos molestarían al todopoderoso Partido Comunista Chino (PCC).

Infobae reportó las consecuencias que tuvieron sus escritos en un artículo pasado. A continuación, se presenta una selección de las líneas que más molestaron a Beijing. “Siempre me ha importado cómo los débiles sobreviven a grandes convulsiones. Las personas que quedan fuera, siempre han sido mi principal preocupación”, manifestó en una entrevista concedida a The New York Times. Tres días después del inicio de la cuarentena en Wuhan, Fang Fang comenzó a darle vida a su diario a medida que otras vidas se apagaban.

26 de Enero

Gracias a todos por su preocupación y simpatía. La gente de Wuhan todavía se encuentra en un momento crítico. Han superado su terror inicial, impotencia, ansiedad y estrés y están mucho más tranquilos y estables. Pero aún así necesitan ser consolados y animados por todos. Tal como están las cosas la mayoría de las personas de Wuhan ya no está paralizada por el shock. Mi idea inicial había sido comenzar desde el 31 de diciembre relatando mi viaje de sentirme alarmada a respirar más fácilmente. Pero eso habría tomado demasiado tiempo para escribir, por lo que me limitaré a dejar mis últimas impresiones en tiempo real, compilando lentamente un ‘diario de una ciudad cerrada’.

Hubo más malas noticias. Mi hija me dijo ayer que el padre de un amigo, que ya tenía cáncer de hígado, tuvo un caso sospechoso de infección y fue llevado al hospital. Pero no había nadie disponible para salvarlo y murió en tres horas. Eso sucedió hace dos o tres días. Por teléfono, sonaba muy conmovida.

30 de Enero

Durante los Juegos Mundiales Militares, las viviendas a lo largo de las calles principales estaban adornadas, de cada lado, con luces parpadeantes. En aquel entonces se sentía como que era demasiado para los ojos y las mentes; te crispaba los nervios. Ahora conduciendo por las calles frías y desiertas, esas luces vibrantes y parpadeantes se sienten un poco reconfortantes. En verdad, eso fue entonces y esto es ahora.

Los pequeños supermercados todavía están abiertos y los vendedores de verduras todavía están en la calle. Compré algunas verduras en la acera y recogí huevos y leche de un supermercado. Me detuve en tres supermercados antes de localizar uno con huevos. Les pregunté si estaban preocupados por infectarse al permanecer abiertos. Su respuesta fue: tenemos que superar esto y tú también. Es cierto que tienen que seguir viviendo y nosotros también, así son las cosas. A menudo admiro a estas personas trabajadoras. A veces, una breve conversación con ellos me deja sintiéndome misteriosamente calmada. Fue así -aquellos días y noches- que Wuhan sufrió el peor pánico, el frío del viento y la lluvia. En casi todas las calles desiertas y barridas por la lluvia, un trabajador de limpieza aún se arrastraba meticulosamente. Al verlos, me sentí avergonzada de sentirme tan tensa y de repente me calmaba.

4 de Febrero

El enemigo no es solo el virus. También somos nosotros nuestros propios enemigos o cómplices en el crimen. Se dice que muchas personas recién ahora se están despertando, sorprendidas de comprender que no tiene sentido gritar eslóganes vacíos día tras día sobre lo increíble que es nuestro país, comprender la ineptitud total de aquellos funcionarios que pasan sus días en el estudio de la política y habladurías y no pueden hacer un trabajo real.

Esta lección debería haber contado como profundamente abrasadora. Aún así, aunque experimentamos 2003 (por el brote del SARS), eso se olvidó rápidamente. Ahora agregue a eso el año 2020. ¿Lo olvidaremos también? El diablo siempre nos sigue y si no estamos en guardia, él agregará otra fecha hasta que nos despertemos atormentados. La pregunta es: ¿Queremos despertar?

7 de Febrero

Ayer murió Li Wenliang. Estoy angustiada. Tan pronto como sucedió, mi círculo de amigos dijo esa noche que todo Wuhan estaba llorando por él. ¡Quién podría haber adivinado que la gente de toda China estaba llorando por él! ¡El diluvio de lágrimas se convirtió en una poderosa ola en Internet! Esa noche, Li Wenliang fue transportado a otro mundo con todas las lágrimas derramadas por él.

Al mediodía salieron gritos en Wuhan: seremos nosotros los que cuidaremos de la familia y los niños de Li Wenliang. La respuesta fue abrumadora. Esta noche, las personas en Wuhan quieren apagar sus luces en el momento en que Li Wenliang murió la noche anterior y arrojar un rayo de luz al cielo usando linternas o teléfonos celulares mientras emiten un silbido. Li Wenliang era él mismo este rayo de luz en la noche oscura y pesada.

13 de Marzo

Hay algunas personas que no deben ser ignoradas. En las primeras etapas, muchas personas estaban infectadas y encontrar una cama de hospital era difícil, no podían tratarse y no tenían la oportunidad de realizar pruebas de ácido nucleico, por lo que no obtuvieron diagnóstico. Algunos de ellos murieron en el hospital, pero la mayoría murió en sus casas. Mi compañero de escuela secundaria dijo que dos de sus queridos colegas murieron en sus casas. La suegra murió en su casa y la funeraria no tenía automóvil para recoger el automóvil todo el día. Por la noche, una camioneta llegó y fue remolcada. No hay pocos muertos como este. Debido a que no han sido diagnosticados con la nueva neumonía, no están en la lista de muertos. Cuanta gente hay en la misma situación no lo sé. Hoy discutimos el asunto con un psicólogo por teléfono. Todos sentimos que si podemos registrar estas muertes una por una a través de la comunidad e incluirlas en la lista de nuevos fallecidos de este coronavirus, el país consolará a estas afligidas familias.

18 de Marzo

Hija, dijiste que tienes 16 años. Cuando tenía 16 años era 1971 y en ese entonces si alguien me hubiera dicho que la “Revolución Cultural es una calamidad” seguramente lo habría golpeado hasta que su cabeza estuviera cubierta de sangre. No lo habría escuchado, incluso si él hubiera tratado de razonar conmigo durante tres días y noches sin parar. Eso es porque desde los 11 años me habían enseñado que “la Revolución Cultural es buena” y a los 16 me lo habían enseñado durante cinco años. Tres días y tres noches nunca hubieran sido suficientes para conquistarme. De la misma manera, no puedo superar tu incredulidad.

Pero déjame decirte, hija, que tarde o temprano tu incredulidad será respondida. Esa respuesta tendrá que venir de ti. En 10 años, quizás 20, llegará un día en que pensarás, wow, cuán infantil y despreciable fui en aquel entonces. Porque para entonces puede que te hayas convertido en un yo completamente diferente. Por supuesto, si tomas el camino que esos ultraizquierdistas quieren llevarte, tal vez nunca obtengas tu propia respuesta.

19 de Marzo

La investigación de Li Wenliang también arrojó resultados hoy. Si este resultado será aceptable o satisfactorio, no lo sé. No quiero decir nada. Li Wenliang está muerto, su Weibo se ha convertido en un muro de lamentos para la gente, e innumerables personas siempre lo recordarán. Todos saben que él no era un héroe, y su vida, como todas las personas comunes, hace lo que hace dentro del alcance de la naturaleza humana. Pero lo recordamos y ayudamos a su familia tanto como sea posible. Ese resultado realmente no importa. Nuestra conmemoración, en el análisis final, es conmemorarnos a nosotros mismos y la experiencia que hemos tenido, y hay personas más importantes en esta experiencia. Sin embargo, los jóvenes estarán más enojados que yo.

24 de Marzo

Hoy será la última entrada, pero eso no significa que dejaré de escribir. Mi Weibo (la red social similar a Twitter controlada por el régimen) seguirá siendo mi plataforma y daré mis opiniones allí como antes. Tampoco dejaré de presionar por una rendición de cuentas. Muchas personas han dejado mensajes que dicen que ningún funcionario será responsable, que no hay esperanza a la vista para eso. En cuanto a si finalmente serán responsables, no lo sé. Pero no importa lo que los funcionarios puedan pensar, ya que los residentes de Wuhan encerrados en nuestras casas durante más de dos meses, como testigos de los trágicos tiempos de esta ciudad, tenemos la responsabilidad y el deber de buscar justicia para aquellos que murieron injustamente.

Si alguien imagina que dejaré a un lado ligeramente mi pluma, eso nunca sucederá. Una palabra tras otra, las inscribiré en el pilar de la infamia de la historia.

El contraataque de Beijing

Su diario será publicado en los próximos meses en forma de libro en el extranjero, en inglés, alemán y francés. El principal reproche que se hace a la escritora es que la traducción de su diario dará pie a que los extranjeros critiquen al régimen chino, sobre todo Estados Unidos, que acusa Beijing de haber tardado en reaccionar a la pandemia.

“Un medio estadounidense ya dice que quiere utilizar el libro para pedir cuentas a China. Felicitaciones Fang Fang, das a los países occidentales armas para disparar contra China”, escribe un usuario de la red social Weibo. “Así muestras tu naturaleza de traidora”, añade. La mayoría de los cuestionamientos personales que recibe la escritora provienen de ultra nacionalistas que defienden al régimen.

“¿Por cuánto has vendido tu diario?” se pregunta otra persona, que acusa a la escritora de enriquecerse a costa de los cerca de 3.900 muertos por coronavirus en Wuhan. Otra fuente de polémica es la presentación politizada del libro que hace la editorial estadounidense HarperCollins, hablando de un texto que “mezcla lo extraño y lo distópico” de una escritora que lucha contra “los problemas políticos sistémicos” de un “país autoritario”.

Criticada e insultada, Fang Fang dice ser víctima de la “ciberviolencia” de los nacionalistas. La consecuencia, según ella, es que varios editores chinos interesados en la publicación del texto ahora dudan en hacerlo debido a la polémica generada.

“¿Por qué deberíamos renunciar a publicar este libro? ¿Solo porque algunos pueden utilizarnos? (…) Si la gente lee realmente mi diario descubrirá todas las medidas eficaces que China tomó contra la epidemia”, explica la escritora en una respuesta publicada en la web de la revista Caixin. También promete dar todos los derechos de autor del libro “a las familias del personal sanitario fallecido” en la pandemia.

Harper Collins, la editorial que sacará a la venta el libro a partir del 30 de junio, señaló: “En una nación donde las autoridades usan la tecnología para monitorear de cerca a los ciudadanos y controlar estrictamente a los medios, los escritores a menudo se autocensuran. Sin embargo, la cruda realidad de esta devastadora situación lleva a Fang Fang a hablar con valentía contra la injusticia social, la corrupción, el abuso y los problemas políticos sistémicos que impidieron la respuesta a la epidemia. Por acercarse a la línea de ‘disidente’, paga un precio: el gobierno cierra temporalmente su blog y elimina muchas de sus publicaciones”.