Vecchio: Decisión de EEUU sobre licencia de Chevron es consecuencia de acciones criminales de la dictadura

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, consideró que la obsesión de poder de Nicolás Maduro ha destruido la producción petrolera, a Pdvsa, e impide que empresas energéticas más importantes puedan desarrollar su actividad para contribuir al desarrollo de Venezuela.

La “decisión de @USTreasury (Tesoro de EEUU) de restringir actividades de Chevron en Venezuela es consecuencia directa de acciones criminales de la dictadura. Maduro es tóxico para todas las empresas privadas, nadie quiere hacer negocios con un narcodictador”, expresó Vecchio a través de su cuenta de Twitter.

Explicó que, a su vez, la extensión de la licencia por el Tesoro de EEUU es un claro compromiso con una transición inmediata “que permitirá la implementación de un plan de emergencia”.

Maduro's obsession with power has destroyed our oil production, PDVSA, and prevented major energy companies from developing their activities to contribute to the country's development. Maduro does not care about #Venezuela but about his destructive power. https://t.co/bopDYXpMtc pic.twitter.com/SGSFzoiDrH

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) April 22, 2020