¿De qué se trata? Otro avión proveniente de Irán aterriza en Punto Fijo pese a restricciones aéreas

Este lunes se ha informado sobre el arribo de otro avión de la aereolínea iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos a Punto Fijo, estado Falcón.

El vuelo directo de siglas A340-600 llegaría al país, según aseguran fuentes a la página de conflictos y geolocalización CNW, para “surtir de herramientas y equipos a la refinería de Paraguaná”.

La misma fuente cita que un trabajador de la compañía petrolera informó que la gasolina entregada por Rusia se agotará, y no hay nuevas entregas procedentes de la nación Europea, quien ya se llevó varios de sus activos.

Esta sería la segunda aeronave del país oriental que llega a Venezuela, en medio de la crisis del coronavirus, que ha aumentado a su vez, la crisis humanitaria que registran bajo el régimen de Maduro.

Mahan Air A340-600 starting its descent to Punto Fijo. According to multiple sources, the aircraft is brining tools and equipment and possibly personnel to try and restart refining operations at the paraguana refinery in Punto Fijo #Venezuela #Iran pic.twitter.com/BapRJ8PmQv

— CNW (@ConflictsW) April 23, 2020