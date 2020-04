Pompeo aseguró que EEUU continuará presionando al régimen de Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró este jueves que continuarán presionando al régimen de Nicolás Maduro, mientras buscan brindar asistencia humanitaria al pueblo venezolano.

lapatilla.com

“Como anunció el Departamento del Tesoro, la licencia general que permitió a ciertas compañías mantener operaciones en Venezuela, Pdvsa, expiró”, recordó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

We will continue to apply pressure to the Maduro regime all the while seeking to provide humanitarian assistance to the Venezuelan people. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/5voRvbiRZZ

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 23, 2020