El Plan del Comando Sur de EEUU para bloquear los dominios a narcotraficantes en el Caribe

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Comando Sur de los Estados Unidos, a través de la red social Twitter detalló el plan para bloquear los dominios a narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales en el Caribe.

lapatilla.com

“Tenemos la intención de trabajar en todos los dominios … porque las organizaciones criminales transnacionales, los narcoterroristas, también operan en todos los dominios”, reseña un tuit de la organización.

En días pasados, Estados Unidos anunció que colaborará con aliados regionales en operaciones contra el tráfico de drogas destinadas a interceptar la salida de drogas desde Venezuela, según afirmó el comandante naval estadounidense Craig Faller.

A principios de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se enviarían buques de guerra estadounidenses cerca de la costa de Venezuela como parte de operaciones antinarcóticos.

"We intend to work in all domains… because the transnational criminal organizations, the narcoterrorists, operate in all domains as well." – #SOUTHCOM's Adm. Craig Faller on Enhanced #CounterDrugOPS in #LatinAmerica & the #Caribbean.

More at: https://t.co/OEs9yJaUAs pic.twitter.com/mRwgCpZlNP

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 24, 2020