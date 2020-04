Dueño de comercio violentado: La tristeza más grande son los empleados ¿De qué van a vivir?

Posteado en: Destacados, Economía

Desde las 9:00 la noche del jueves 23 de abril, cuerpos de seguridad del Estado se desplegaron en el sector Core 8 en Puerto Ordaz, en vista de conatos de saqueos. Mientras los funcionarios controlaban la zona, otras personas aprovecharon para saquear el Bodegón Rumba Licores, ubicado en la avenida Caracas.

Por Jhoalys Siverio / correodelcaroni.com

Vecinos de la comunidad avisaron a los dueños. Augusto Morales es uno de los socios, vive en el sector Vista al Sol, en San Félix. Cuando llegó al local ya no quedaba nada, todo lo habían destrozado y luego cargaron con la mercancía.

“Cuando llegamos ya había pasado todo, estaban las autoridades, recuperaron un congelador, hay unas personas presas. Las pérdidas son enormes, nos llevaron charcutería, los víveres, teníamos licores en el depósito y se los llevaron, carne, costillas, chorizo, cochino, pollo, todo”, relató Morales.

Pese a las pérdidas materiales, que ya es bastante decir, a Augusto le preocupa lo humano, los cuatro empleados que trabajaban en este bodegón.

“Ahorita todo está parado, entonces estábamos generando ingresos para nosotros vivir de esto, y el dolor más grande y la tristeza más grande son los empleados, ahora ¿de qué ellos van a comer?, ¿de qué van a vivir? Se sabe, se sobreentiende que la situación económica en el país es grave, cada vez más complicada, no hay ingresos, no tienen cómo comer, pero nosotros no somos los culpables, es el gobierno, no arremetan contra nosotros. El costo no es por nosotros porque no vamos a invertir para perder, si el precio cambia todos los días es porque estamos dolarizados prácticamente”, manifestó.

Detenciones

Se conoció que la Guardia Nacional detuvo en total a 12 personas por el saqueo en el Bodegón Rumba Licores, mientras que funcionarios del Centro de Coordinación Policial de Altos de Caroní arrestaron a otras 19. De estas últimas solo quedaron seis apresadas, cinco hombres y una mujer, el resto eran menores de edad.

En la avenida Manuel Piar de San Félix saquearon el establecimiento El Loto de Guayana. Allí forzaron la cerradura y abrieron un hueco en la pared, por donde ingresaron y se llevaron mercancía de todo tipo, confirmó Fedecámaras Bolívar.

Estos hechos se dan luego de los saqueos a por lo menos cuatro comercios en Upata, donde seis personas resultaron heridas (dos de ellas por arma de fuego) y un asesinado por dos impactos de bala en la cabeza, presuntamente por parte de un funcionario de Polipiar, quien fue puesto a orden del Ministerio Público, según informó el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri.

Justo Noguera dicta clase de economía

La mañana de este viernes, Noguera Pietri sostuvo una reunión con comerciantes asiáticos, a quienes planteó que deben reducir el margen de ganancias.

“Busquemos un equilibrio porque si no vamos a perder todos, no es una opción cerrar, no es una opción anclarse al dólar paralelo ese loco, busquemos el entendimiento (…) Deben entender también que a los trabajadores ustedes no les pagan en dólares, la electricidad no la pagan en dólares, el gas no lo pagan en dólares, el transporte de sus empleados se los da el Estado, más que un margen de ganancia, ustedes tienen ventajas comparativas y competitivas que deben evaluar. Es una cuestión de quitarnos ese esquema capitalista de una vez”, expresó Noguera en un video difundido por Prensa Gobernación.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní (Camcaroní), Luis Núñez, reiteró el planteamiento hecho a las autoridades para una reunión que sirva para diseñar mecanismos que contrarresten los efectos de las medidas de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hasta ahora siguen sin respuesta de las autoridades.

“El tiempo transcurre, los efectos que están causando las medidas sobre la población se agudizan, es prioritario que podamos reunirnos para fijar mecanismos que ayuden a minimizar estos efectos. De esta forma evitaremos las alteraciones de orden público, protegeremos los comercios y los puestos de trabajo”, expuso.

Por otra parte, reconoció el apoyo de los cuerpos de seguridad en la actuación para la protección de la propiedad privada, ante los conatos de saqueos y los que fueron consumados.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Bolívar también condenó los saqueos y atribuyó la hiperinflación a políticas económicas erróneas.