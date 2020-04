“Está acabada”: Mía Khalifa genera inquietud por su extrema delgadez

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Mia Khalifa se hizo famosa por sus actuaciones en películas para adultos y en ese momento uno de sus atributos más sensuales eran sus pechos. Sin embargo, ahora sus fans comentan que ha cambiado demasiado.

El Farandi

La famosa decidió compartir un atrevido video en Tik Tok en donde camina en su lujosa casa y se quita la bata. Muchos agregaron que la miran más delgada y empezaron a compartir sus videos más recientes.



@miakhalifaI tried to do the boyfriend challenge, but… ?? original sound – miakhalifa

Con ellos hicieron comparación con sus antiguas publicaciones en donde Mia Khalifa lucía una gran pechonalidad pero ahora luce diferente.

“Se redujo lo implantes”, “Para mí que se quitó lo implantes y se quedó sin trasero”, “Que demacrada luce, estará bien?”, “Adiós implantes”, “Luce genial ahora, me gusta más así”, “Es por el ejercicio todo le he bajado”, fueron algunos de los comentarios.

@miakhalifaThe making of, from my drafts ? I was sweatingggggg trying to get this right ? ##duet with @alicechatermusic? Lola – Iggy Azalea & Alice Chater

Desde hace algunos meses la empresaria se ha dedicado a compartir cómo es que hace ejercicio y los resultados que ha tenido desde entonces.

Algunas fotos de su feed en Instagram también causaron inquietud por la extrema delgadez de la ahora influencer de salud física.