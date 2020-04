Pompeo sostuvo conversación con Guaidó y reiteró apoyo de Estados Unidos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo sostuvo una conversación con el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó este lunes 27 de abril sobre el Marco de Transición Democrática para Venezuela y sus esfuerzos para proteger a los venezolanos del Covid-19.

lapatilla.com

En la conversación, Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional y al mandatario interino mientras continúa en la búsqueda por obtener un futuro democrático y próspero para los venezolanos.

Good to speak with interim President @JGuaido on the Democratic Transition Framework for #Venezuela and his efforts to protect Venezuelans from #COVID19. I reiterated U.S. support for @AsambleaVE as we stand with the Venezuelan people's quest for a democratic & prosperous future.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 27, 2020