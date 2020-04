Reynaldo Armas rompió el silencio sobre su supuesta participación en fiestas de narcos venezolanos

View this post on Instagram

Hola Hola Hola mi gente bella y preciosa, Dios me los bendiga y cuide siempre sin olvidar que debemos cuidarnos más que nunca si queremos salir airosos de esta coyuntura tan difícil, no permitamos que otros cuenten nuestra historia, cuidémonos y vivamos para contarla nosotros mismos. OK, el punto de hoy es que la misma persona que ha venido desde algún tiempo haciendo una campaña de desprestigio contra algunos Artistas entre los que me encuentro yo, vuelve a incluirme en uno de sus escritos y oye, a esto hay que buscar la forma de darle un "parao" porque no es justo que una persona que ni siquiera conozco se dé a la tarea de colocar el nombre de cuanta persona se le antoje y por el solo hecho de que no le guste lo que hace o simplemente no le importe. A esta persona (angie pérez) le recomiendo que antes de hacer sus descargas primero averigüe, es referente a una noticia que está corriendo actualmente entre Carabobo y Falcón donde supuestamente yo estuve cantando, eso es totalmente FALSO yo no estuve allí, aunque cuando me contratan para que cante en algún lugar no ando averiguando quiénes son los que organizan dicho evento, excepto que sean cosas políticas, lo triste es que esta tipa no tiene ni siquiera la "delicadeza" de pedir disculpas cuando se equivoca, por lo menos por cortesía y profesionalismo en caso de que existiese. Angie yo no estuve allí, Teo Galindez tampoco estuvo allí. Averigua bien tu vaina. Y que DIOS te bendiga.. 👍🙏