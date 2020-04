EN FOTOS: Buques de la Guardia Costera de EEUU en apoyo al Comando Sur abordaron a pesquero venezolano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Guardia Costera de los EEUU en el suroeste del Pacífico, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que dos de sus buques, en apoyo con el Comando Sur, realizaron un abordaje a un pesquero venezolano.

Detallaron que en la operación participó el cortador Cutter James en conjunto al USS Tornado, en apoyo al Comando Sur de EEUU, abordaron al buque venezolano esto con los objetivos de detener el flujo de narcóticos.

“@USCG Cutter James dirigió un abordaje conjunto con @USSTornadoPC14 sobre un buque pesquero venezolano apoyando al @SOUTHCOM y a los objetivos de seguridad nacional presidencial para detener el flujo de narcóticos a los Estados Unidos desde América del Sur y Central”, expresaron en redes sin detallar más sobre el suceso.

USCGC James led a joint boarding with @USSTornadoPC14 on a Venezuelan fishing vessel supporting @SOUTHCOM and Presidential National Security Objectives to stem the flow of narcotics to the U.S. from South and Central America. #counterdrugops @NAVSOUS4THFLT @USCGLANTAREA @USCG pic.twitter.com/0vMG3bTLM7

— USCGPacificSouthwest (@USCGPacificSW) April 28, 2020