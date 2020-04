Pompeo y Duque acordaron mejorar las condiciones de los venezolanos que huyen del chavismo

El Secretario de Estado de los EE.UU., Mike Pompeo, informó este martes que sostuvo una conversación con el Presidente colombiano Iván Duque. Durante el contacto telefónico, platicaron sobre continuar con las medidas de cooperación y atención a los migrantes venezolanos.

“Estamos trabajando juntos para satisfacer las necesidades de salud pública derivadas de COVID-19 y para mejorar las condiciones para los venezolanos obligados a huir del régimen de Maduro”, dijo Pompeo a través de su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, el Secretario estadounidense reafirmó la importancia de la relación entre EE.UU. y Colombia.

Este lunes, Pompeo informó que sostuvo una conversación con el Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el Gobierno de Emergencia Nacional para la recuperación política y económica de Venezuela.

Millones de venezolanos han huido del país por la crisis humanitaria que produjo el régimen de Nicolás Maduro. La mayoría de ellos lo hacen con pocos recursos y forman parte de la población más afectada frente a la pandemia del Covid-19.

Nota de prensa

Spoke today with @IvanDuque to reaffirm the importance of the U.S.-#Colombia partnership and our enduring friendship. We are working together to meet the public health needs arising from #COVID19 and to improve conditions for Venezuelans forced to flee the Maduro regime.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 27, 2020