Al menos dos horas tardó el régimen en bloquear “Héroes de la Salud”, según Netblocks

El observatorio de tráfico digital Netblocks confirmó el tiempo en el que el régimen de Nicolás Maduro duró en bloquear el portal de ayuda sobre el Covid-19 para trabajadores de la salud, implementado por la presidencia encargada de la República de Venezuela.

lapatilla.com

“Confirmado: Dos horas es el tiempo que le toma a #Venezuela bloquear otro portal de ayuda #COVID ? 19 recientemente anunciado para trabajadores de la salud en medio de una guerra de información cada vez mayor. Rastreamos este desde el momento en que se lanzó esta noche #27Abr # HéroesDeLaSalud”, fue lo expresado por Netblocks.

La noche de este lunes, Juan Guaidó anunció la rehabilitación del registro Héroes de la Salud luego de la clonación por parte del régimen.

Confirmed: Two hours is the time it takes for #Venezuela to block another newly announced #COVID?19 aid portal for healthcare workers amid an escalating information war. We tracked this one from the moment it was launched this evening #27Abr #HéroesDeLaSalud ?? pic.twitter.com/GixTE062u6

— NetBlocks.org (@netblocks) April 28, 2020