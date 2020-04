Simonovis: Estamos en cuenta regresiva, no son segundos, pero sí hay fecha de caducidad (Video)

Posteado en: Destacados, Nacionales

El comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovis, en entrevista exclusiva para LaPatilla se refirió a la reciente designación de Tarek El Aissami como ministro encargado de Petróleo y su vinculación con las negociaciones entre Irán y Venezuela.

La Patilla

“La llegada de los aviones iraníes y el nombramiento de El Aissami en la industria forman parte de un paquete de convenios con Irán. Se ha demostrado las vinculaciones de El Aissami con Hezbollah y con otros grupos que operan en esas zonas. Es una clara señal del vínculo entre Venezuela e Irán. Un punto más donde los países que son amenazados tienen que tener en su lista de chequeo este evento que acaba de suceder ayer”, sostuvo Simonovis.

El criminalista y consultor penal indicó que con acciones como éstas se eleva el nivel de amenaza de Venezuela, que viene además siendo monitoreado por las autoridades estadounidenses. “Ya el mismo comandante de las Fuerzas del Comando Sur comentó hace unas semanas que se sabía de los vínculos, eleva el nivel de peligrosidad que representa para la región y el mundo del régimen de Maduro. Ratifica lo que siempre hemos denunciado”, dijo.

Agregó que la inteligencia estadounidense trabaja de la mano con la de otros países, expertas en lidiar con gobiernos dictatoriales o grupos terroristas con sociedades ilícitas, y que la información es bastante minuciosa con respecto a las personas, aeronaves y embarcaciones involucradas.

“Sabemos las aeronaves y los nombres de los pilotos que usan para eso, embarcaciones para estas operaciones de narcotráfico y de oro, porque así como se sacan toneladas de droga, también de oro. Hay un monitoreo muy cercano, no es responsable dar más detalles de esto. Se tienen ubicados los sitios de salida, las horas, los vuelos negros que usan con el sistema de transponder apagado, pero que luego de pasar las costas venezolanas, los pilotos encienden el sistema y la gente encargada del traqueo tiene esa investigación. Tenemos la información de que los aviones de la mano de Delcy Rodríguez son los únicos autorizados para volar dentro de Venezuela, sabemos cuales son los que le cambian las siglas para poder usarlos fuera de Venezuela, entran y salen pero no han pasado por un procedimiento, sabemos en el Inac quienes son los que se prestan”, resaltó el comisionado.

Simonovis aseguró que Venezuela atraviesa una tormenta perfecta y no pone en duda que se está frente a una cuenta regresiva para el cese de la usurpación. “Estamos en una cuenta regresiva, no son segundos, hay que tomar todas las variables en cuenta, hay que tomar en cuenta las decisiones políticas, el tema del coronavirus pero yo pienso que estamos en un momento en que los venezolanos tienen que pensar que esto tiene un final, que sí hay una fecha de caducidad, que están dadas todas las condiciones para que estos eventos sucedan”, apuntó.

Termómetro

Consideró que en la actualidad están dadas unas circunstancias especiales y la información que obtienen acerca de movimientos de personalidades del régimen venezolano lo confirman.

“Va a llegar un momento en que aún teniendo toda la fuerza con las armas no se va a poder controlar todas las manifestaciones de descontento, esa es mi teoría aunque sé que hay mucha gente que piensa que no, que el régimen va a salir bien, mi teoría es que ahorita están dadas unas circunstancias especiales, que quizás no se percibe dentro del país, pero yo si puedo, tenemos información de cómo está el régimen, ese es un termómetro importante, como mueven a la familia, los lugares a donde se van cada vez que sale un tuit importante”, sentenció el excomisario de la extina Policía Metropolitana.

Insistió en el nivel de “nerviosismo y miedo” que rodea a altos funcionarios militares y policiales. “No quieren andar sin sus escoltas, son señales importantes. Algo diferente está sucediendo”, destacó al ser consultado sobre la posibilidad de una implosión armada a la que ha hecho referencia en su cuenta oficial de Twitter recientemente.

“Me han criticado porque muchos dicen que la FAN no podría revelarse, yo hablo de que en mis actividades diarias que intercambio información con funcionarios activos del régimen, que colaboran con información para países aliados, luego de oírlos no me cabe la menor duda que el descontento está llegando a un punto que es inaceptable. Se han presentado eventos de destituciones o detenciones de funcionarios (…) No sería la primera vez que un subalterno, desesperado y acorralado, no acepta ser manipulado. ¿Va a suceder mañana?, no lo sé, es mi teoría”, dijo.

Sobre el tema de una posible intervención en Venezuela, el comisionado especial de seguridad aclaró que su teoría apunta más hacia la eventual actuación de una coalición que busque la extracción directa de personas ya señaladas. “No sería una intervención sino una extracción, que se vaya directo a las cabezas de las personas que son importantes mover y se dé el cese de la usurpación, lo sigo viendo de esa forma”.

La entrega del “Pollo” Carvajal

En relación a las negociaciones de la entrega de Hugo “El Pollo” Carvajal a las autoridades del gobierno de Estados Unidos, Simonovis declaró que el proceso se encuentra detenido.

“Él hizo una solicitud que estaba fuera de orden y no se pudo concretar nada. Él quería negociar y al final no tenía nada que negociar, como muchos otros que son estafadores y que dicen tener algo y no tienen nada. Cuando se negocia con un país como Estados Unidos, tienes que presentar algo, eso quedó en standby”, agregó.

Condiciones de los presos políticos

Sobre el monitoreo especial a la situación de los presos políticos en la cárcel de Ramo Verde y la sede de la Dgcim en medio de la cuarentena, denunció que todos se encuentran encerrados en las celdas del penal militar y que se les permite salir apenas unos minutos a la cancha.

“Yo quisiera que la gente los tuviese siempre en la mente. No se les permite a los familiares las visitas, no tienen acceso a la comida. En la Dgcim están encerrados en unos sótanos, donde no hay aire puro, solo ventiladores, salen a bañarse una vez a la semana. En Ramo Verde están todos encerrados en sus celdas, no se les permite salir sino solo minutos a la cancha. Están viviendo situaciones difíciles, víctimas del régimen”, exclamó.