Vecchio: Para los venezolanos, el autoaislamiento forzado por Maduro no es nada nuevo

Si hoy le preguntara a la gente de todo el mundo: “¿Estaría dispuesto a seguir pautas estrictas de distanciamiento social durante un año si no estuviéramos viviendo una pandemia?”, la respuesta obvia sería no.

Por Carlos Vecchio | ForeignPolicy.com

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

En todo el mundo, la rutina diaria tal como la conocemos se ha paralizado para salvar la vida de millones. Venezuela no es una excepción, pero ha estado experimentando esta situación durante años. En el caso de Venezuela, sin embargo, la causa no es un patógeno, sino un dictador.

Nicolás Maduro ha sometido progresivamente a Venezuela a un régimen cada vez más irracional y antidemocrático, obligando a sus ciudadanos a una forma extrema de distanciamiento social en sus medios de vida, negándoles los derechos de reunión y protesta, y privándolos del acceso a la educación, los viajes y las redes comerciales que las personas en otras naciones a menudo dan por sentado.

Al aislar por la fuerza a los venezolanos, las políticas de Maduro, que han llevado a una economía colapsada y a un sistema de atención médica agotado, están diseñadas para suprimir las libertades de los venezolanos para permitir que su régimen se mantenga en el poder. Esto ha llevado a una emigración masiva de aproximadamente el 17 por ciento de la población del país. Al menos 5 millones de personas han abandonado Venezuela, un éxodo en segundo lugar solo después de la crisis de refugiados sirios. Se estima que alrededor de 1 millón de niños se han quedado atrás, separando familias en todos los continentes.

