Bolton: EEUU debe apoyar firmemente el fin de la represión de Maduro

John Bolton, exasesor de seguridad del presidente Donald Trump, consideró que Estados Unidos debe apoyar firmemente el fin de la represión del régimen de Nicolás Maduro y la protección de las instituciones democráticas.

lapatilla.com

“El pueblo venezolano está sufriendo. Las políticas fallidas de Maduro, la incapacidad para gobernar y la corrupción han devastado su economía y han obligado a millones a huir”, expresó Bolton a través de su cuenta de Twitter.

The Venezuelan people are suffering. Maduro’s failed policies, inability to govern, & corruption have devastated their economy forcing millions to flee. The US must stand firmly in support of ending Maduro’s repression & protecting democratic institutions.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 29, 2020