Embajadora de EEUU ante la ONU reitera apoyo de esa nación a Venezuela

Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificó una vez más que la administración del presidente Donald Trump sigue apoyando a los venezolanos.

“Estados Unidos está con la gente de #Venezuela. El corrupto e ilegítimo régimen de Maduro ha creado una catástrofe económica y humanitaria, que ha llevado directamente a la mayor salida de refugiados en la historia del hemisferio occidental”, resaltó en su cuenta en la red social Twitter.

“Estados Unidos es el mayor donante humanitario que responde a esta crisis, ayudando a los venezolanos en sus hogares y en 16 países vecinos. Y ahora #COVID19 plantea una nueva amenaza, por lo que estamos proporcionando otros $ 9 millones”, resaltó.

Enfatizó que seguirán pidiendo al régimen de Maduro de bloquear, retrasar y socavar los esfuerzos de asistencia humanitaria.

“Seguimos pidiendo al régimen de Maduro que deje de retrasar, bloquear y socavar los esfuerzos de asistencia humanitaria; y para detener la falta de informes graves de casos de #COVID19 y #DerechosHumanos, abusos que solo empeoran la crisis”, resaltó.

#UNSC : The United States stands with the people of #Venezuela . The corrupt & illegitimate Maduro regime has created an economic & humanitarian catastrophe, directly leading to the largest outflow of refugees in the history of the Western Hemisphere.

We continue to call on the Maduro regime to stop delaying, blocking, and otherwise undermining humanitarian assistance efforts; and to stop the severe under-reporting of #COVID19 cases and #HumanRights abuses that only worsen the crisis. #EstamosUnidosVE

— Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) April 28, 2020