El gesto de José Mourinho para ayudar en la lucha contra el coronavirus (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El entrenador del club de fútbol Tottenham Hotspur, José Mourinho, hizo esta semana una primera entrega de alimentos cultivados directamente en el huerto del equipo inglés, para que las autoridades locales puedan atender a las personas más necesitadas durante la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus.

Por RT

Tras haber recibido ciertas críticas por permitir que sus jugadores entrenen durante la pandemia, Mourinho mostró su solidaridad colocándose una máscarilla protectora y ayudando a distribuir verduras frescas.

Desde la cuenta de Twitter del club compartieron una serie de imágenes en las que aparece el entrenador en su labor comunitaria. La publicación señala que de la distribución final se encargan las autoridades del distrito londinense de Haringey.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.

This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC ?? #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06

— Tottenham Hotspur (at ?) (@SpursOfficial) April 29, 2020