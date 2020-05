En fotos: el club de strippers que ofrece prostitutas “delivery” como medida ante la pandemia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El desempleo y la crisis económica se convirtió en un problema nacional de Estados Unidos luego que la pandemia generara su primera crisis económica desde 2007.

El covid-19 ha repercutido en la forma de trabajo de miles, incluyendo los trabajadores sexuales, prostitutas, strippers y bailarinas eróticas.

Reuters publicó este miércoles una serie de fotos que documenta un curioso método de distanciamiento para que los clientes de un club disfruten de las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales y de entretenimiento.

Se trata de un local en la ciudad de Oregón, Estados Unidos, que trasladó a muchos a un “futuro distópico” por la metodología que se asemeja a un sistema de autoservicio.

Decidido a mantener intacta la estabilidad de su negocio, el propietario del sitio llamado Lucky Devil, Shon Boulden, reorganizó su cocina para ofrecer comida para la entrega, aunque las ganancias cayeron en picada sin las principales atracciones habituales del club: bailarines con poca ropa y una barra.

Boulden dijo en una entrevista de fin de semana con Reuters que, desesperado, sugirió en un mensaje de Twitter que el club enviaría a sus bailarines a entregar comida.

These Reuters photos of a strip club in Oregon operating as a drive through takeaway service confirm that we have reached the neon anime sci fi part of our future dystopia. pic.twitter.com/kRKOVz5CWE

— Sean Craig (@sdbcraig) April 30, 2020