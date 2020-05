John Bolton señaló al chavismo como el culpable de la crisis que atraviesa Venezuela

A través de su cuenta en Twitter, el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump John Bolton, aseguró que “debido a Chávez y Maduro, el pueblo de Venezuela se ve obligado a buscar entre la basura para sobrevivir. Veinte años de socialismo destruyeron una economía con las mayores reservas de petróleo del mundo: dinero líquido. Las familias pasan hambre y sufren en filas de un día para necesidades básicas”.

Because of Chavez and Maduro, the people of Venezuela are driven to dig through garbage to survive. Twenty years of socialism destroyed an economy with the world’s largest oil reserves – liquid money. Families go hungry and suffer in days-long lines for basic needs.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2020