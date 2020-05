Scott aplaudió petición de negar derechos de sobrevuelo a Mahan Air, vinculada con Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador estadounidense, Rick Scott, respaldó este jueves la solicitud del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a los países del mundo de negar los derechos de sobrevuelo a Mahan Air, aerolínea iraní bajo las sanciones de EEUU, que entregó recientemente cargas de “apoyo desconocido” al régimen de Nicolás Maduro.

Por: Centro de Comunicación Nacional

“Este es el movimiento correcto por Mike Pompeo. Debemos continuar cortando cualquier apoyo a Nicolás Maduro

y su organización criminal”, aseveró Scott a través de su cuenta oficial en Twitter.

De igual forma, el senador estadounidense indicó que “Irán es responsable de gran parte de la destrucción en el Medio Oriente y de apoya el terrorismo en todo el mundo”.

“No podemos permitir que operen en nuestro hemisferio”, concluyó.

This is the right move by @SecPompeo. We must continue to cut off any support to @NicolasMaduro & his criminal organization.

Iran's responsible for much of the destruction in the Middle East & supports terrorism around the world. We can't allow them to operate in our hemisphere. https://t.co/RZeyp0Nmcv

— Rick Scott (@SenRickScott) April 30, 2020