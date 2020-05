Un tipo con suerte: Ganó dos veces en un día el premio de la lotería… ¡Que otorgaba un millón de dólares! (FOTO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un hombre ha ganado dos premios de la lotería de un millón de dólares cada uno en Colorado (EE.UU.). El hecho ocurrió el 25 de marzo, pero recién este lunes pudo reclamar el dinero en la ciudad de Pueblo.

La noticia fue confirmada por los organizadores del juego Powerball a través de su página web, donde han señalado que el ganador, identificado como Joe B., “tiene una suerte increíble, difícil de creer”. Asimismo, explicaron que el hombre acostumbraba a jugar con los mismos números.

Joseph G. from Pueblo won TWO $1 million Powerball prizes more than a month ago and he finally came in to claim them today. You won't believe his amazing streak of luck: https://t.co/h0OR31w8k3 pic.twitter.com/nT6TMhE7ch

— Colorado Lottery (@ColoLottery) April 27, 2020