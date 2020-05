El capitán de un submarino nuclear británico es despedido por permitir una parrillada en un muelle

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El capitán del submarino británico HMS Trenchant de propulsión nuclear, John Lewis, fue relevado de sus funciones por permitir que su tripulación realizara una parrillada en el muelle de la base naval de Devonport (Plymouth, Inglaterra), violando las restricciones de bloqueo que rigen en el país para contener la propagación del coronavirus, informa Daily Mail.

Por RT

HMS Trenchant party video. Described as a "rave" in the tabloids. Apparently no BBQ allowed on the dock so they kept it on the deck. pic.twitter.com/LYWgipJg1p

— Andy Pag (@andybutshorter) April 24, 2020