Familiares de médico venezolano fallecido por Covid-19 en EEUU desmintieron a Maduro

“A mi papá no le negaron la atención médica, muy por el contrario, tuvo toda la atención y equipos de ventilación que necesitó, él tuvo todo lo que podía recibir, tristemente el virus lo ataco muy severamente y no resistió”, así lo señaló Eleazar Olivares, hijo mayor del doctor Henry Jesús Olivares, oncólogo pediátrico del estado Zulia, y quien falleciera el pasado 13 de abril en New Jersey, Estados Unidos, producto del COVID – 19.

Este señalamiento forma parte de un comunicado que la familia Olivares quiso emitir para desmentir de forma categórica las recientes declaraciones emitidas en cadena nacional por Nicolás Maduro, quien señalara, que al médico en cuestión le fue negada la atención médica.

“Como su hijo mayor, hablo en representación de su esposa y de toda la familia Olivares, fui yo mismo quien lo acompañó hasta el hospital cuando comenzó a presentar una falla respiratoria, quiero que todos sepan, que mi padre si recibió atención médica, toda la requerida…”, indica parte del comunicado, que a continuación se reproduce textualmente, emitido por Eleazar Olivares, en representación de toda la familia.

DESMENTIDO PUBLICO

ANTE LA OLA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS Y MENSAJES DE CORREOS Y TEXTOS QUE HEMOS RECIBIDO DE AMIGOS QUE SE ENCUENTRAN EN VENEZUELA, A RAÍZ DE LAS DECLARACIONES QUE EN CADENA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EL SENOR NICOLÁS MADURO HICIERA EN EL DÍA DE AYER JUEVES 30 DE ABRIL, EN EL QUE HIZO MENCIÓN DE MI PADRE: HENRY JESÚS OLIVARES QUIEN EN VIDA SE DESEMPEÑÓ COMO MÉDICO ONCÓLOGO PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO EN EL ESTADO ZULIA.

QUEREMOS ACLARAR QUE DESCONOCEMOS LOS MOTIVOS POR LOS QUE HIZO MENCIÓN DE LA MUERTE DE MI PADRE, EL DOCTOR HENRY OLIVARES, QUIEN DESAFORTUNADAMENTE PARA TODOS LO QUE LO AMAMOS Y QUE TENEMOS QUE ENFRENTAR CON EL DOLOR DE SU INESPERADA PARTIDA POR LA TRÁGICA OLA DE DECESOS QUE SE HAN PRESENTADO A RAÍZ DE LA PANDEMIA TANTO EN EL ESTADO DE NUEVA JERSEY, COMO A NIVEL DE TODOS LOS ESTADOS UNIDOS, Y EL MUNDO POR EL COVID -19.

COMO SU HIJO MAYOR, HABLO EN REPRESENTACIÓN DE SU ESPOSA Y DE TODA LA FAMILIA OLIVARES, FUI YO MISMO QUIEN LO ACOMPAÑÓ HASTA EL HOSPITAL CUANDO COMENZÓ A PRESENTAR UNA FALLA RESPIRATORIA, QUIERO QUE TODOS SEPAN, QUE MI PADRE SI RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA, TODA LA REQUERIDA, TAN PRONTO COMO PRESENTÓ DIFICULTAD RESPIRATORIA YO MISMO LO LLEVE AL HOSPITAL BAYONNE MEDICAL CENTER, UBICADO EN EL CONDADO DE HUDSON, AQUÍ EN NUEVA JERSEY, ESTO EL DÍA 3 DE ABRIL, EN DONDE FUE INMEDIATAMENTE RECLUIDO Y AISLADO HASTA EL DÍA 11 DE ABRIL LUEGO DE CONFIRMARSE SU DECESO, EL ESTUVO INICIALMENTE EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS, LUEGO LE FUE ASIGNADO UNA HABITACIÓN PRIVADA Y FINALMENTE TRASLADADO A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL MISMO HOSPITAL, A EL NO LE FALTÓ ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN NINGÚN MOMENTO, ESTUVO EN EXCELENTES MANOS, PROFESIONALES DE LA SALUD, QUIERO DESMENTIR LAS DECLARACIONES QUE NICOLÁS MADURO DIO EN CADENA NACIONAL, AQUÍ NO LE FUE NEGADA LA ASISTENCIA MÉDICA, AL CONTRARIO ESTUVO RODEADO DE ESPECIALISTAS DÍA Y NOCHE, LAMENTABLEMENTE NO SOBREVIVIÓ AL VIRUS, PERO NUESTRA FAMILIA NO TIENE NI UNA SOLA QUEJA O MOTIVO PARA LEVANTAR SEMEJANTE CALUMNIA A QUIENES SE ESTÁN JUGANDO LA VIDA PARA SALVAR LA DE OTROS.

QUISIERA PODER DAR LOS NOMBRES DE TODO EL PERSONAL MÉDICO Y SANITARIO QUE ESTUVO A CARGO, PERO POR RAZONES DEL (HIPAA) REFERENTE AL INFORME DE PRIVACIDAD DEL PACIENTE, DICHA INFORMACIÓN SOLO ESTARÁ PLASMADA EN EL ACTA DE DEFUNCIÓN LA CUAL AUN NO HA SIDO PROCESADA, DEBIDO AL EL ALTÍSIMO VOLUMEN DE FALLECIDOS EN EL ESTADO, HOY EL SEGUNDO ESTADO CON MAYOR NUMERO DE CASOS DE COVID-19 DESPUÉS DE NUEVA YORK (HOY CONSIDERADA LA ZONA GROUND CERO).

A DIFERENCIA DE LO QUE MUCHOS SI VIVEN EN VENEZUELA, AQUÍ SI RECIBEN A LOS PACIENTES AÚN Y CUANDO NO TENGAN SEGURO MÉDICO, NO COBRAN POR ADELANTADO Y NO LE NIEGAN EL DERECHO A LA SALUD A NADIE, SIN IMPORTAR SU TENDENCIA POLÍTICA O ESTADO MIGRATORIO. A MI PAPÁ NO LE FALTÓ ATENCIÓN MÉDICA O MEDICINAS, A NICOLÁS MADURO LE INFORMARON MUY MAL, A MI PAPÁ NO LE NEGARON LA ATENCIÓN MEDICA, MUY POR EL CONTRARIO, TUVO TODA LA ATENCIÓN Y EQUIPOS DE VENTILACIÓN QUE NECESITO, EL TUVO TODO LO QUE PODÍA RECIBIR, TRISTEMENTE EL VIRUS LO ATACÓ MUY SEVERAMENTE Y NO RESISTIÓ, COMO A MILES DE PERSONAS QUE YA HAN PERDIDO LA BATALLA FRENTE A LA EPIDEMIA.

QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A LAS AUTORIDADES DE SALUD QUE ESTÁN HACIENDO FRENTE EN PRIMERA LINEA A ESTA GRAN CRISIS, PERO ESTE DESMENTIDO PUBLICO ERA NECESARIO.

ELEAZAR OLIVARES, EN REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA DEL DOCTOR HENRY JESÚS OLIVARES, MÉDICO ONCÓLOGO ZULIANO, FALLECIDO EN NUEVA JERSEY COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19.