Oficina de Bachelet expresó su alarma por la masacre de decenas de reclusos en Guanare

La Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), encabezada por Michelle Bachelet, expresó este sábado 2 de mayo su preocupación por la masacre sin esclarecer de al menos 46 reclusos del Centro Penitenciario de los Llanos, en Guanare, estado Portuguesa.

“Estamos muy preocupados por los eventos violentos en un centro de detención en Guanare, que resultaron en 46 muertos y 75 heridos, incluidos funcionarios de prisiones”, alertó la Alta Comisión de DDHH en Twitter.

“Instamos a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva, abordar el hacinamiento y garantizar los derechos básicos”, enfatizó en referencia al régimen chavista de Nicolás Maduro, cuyas autoridades justificaron las muertes con un presunto intento de fuga.

Familiares de los reclusos asesinados desmintieron dicha versión y afirmaron que en realidad se les negaban las visitas y el acceso a la comida, lo que habría derivado en una inevitable protesta.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estimó que la cifra de ejecuciones habría ascendido a 47, mientras que el Comisionado Presidencial en DDHH, Humberto Prado, aseguró que se elevaría ya por encima de las 50.

Recientemente, la propia Bachelet solicitó a los gobiernos de América Latina que garanticen las condiciones mínimas de protección a los privados de libertad para evitar el contagio masivo por Covid-19.

#Venezuela: We are gravely concerned about the violent events in a detention facility in Guanare, which resulted in reportedly 46 killed & 75 injured, incl. prison officials. We urge the authorities to conduct a thorough investigation, tackle overcrowding & guarantee basic rights

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 2, 2020