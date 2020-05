Desde su experiencia, Ivan Dumont revelará detalles de los rumores de “prostitución y proxenetismo” que acusan al Miss Venezuela

View this post on Instagram

DE PROSTITUCIÓN Y PROXENETISMO en el MV hay muchos cuentos. A decir verdad, jamás vi -dentro de la Quinta- acto alguno que me hiciera pensar que un trasfondo indecente se imponía sobre el manejo del concurso. . Acoto: una cosa es la OMV, otra sus integrantes y otra muy distinta las candidatas y sus manejadores. Sin querer ser abogado del diablo, me consta que lo primero que hacía Osmel al seleccionar el grupo de participantes era leerles la cartilla: “Niñas, cero fiestas, cero escándalos y si tienen novio quédense con ese novio hasta que pase el concurso, no se vuelvan locas”, indicaba. . Claro, eso era puertas adentro, pero puertas afuera, todo un enjambre de maquilladores, managers y algunos diseñadores, hacían “planes” con sus protegidas. . Era muy común ver cómo un asistente de maquillaje cambiaba su estilo de vida de la noche a la mañana. Lo mismo ocurría con algunas de las niñas. Vi a muchas llegar en autobús y al mes ya las traía un chofer… o sea, literalmente podría decir que esa miss “coronó”. . Para un manager lograr “colar” a una candidata “mal portada” en el grupo era el equivalente a ganarse la lotería. Es que también para esa niña era mucho más rentable salir del concurso con un pretendiente, porque como le escuché a un famoso maquillador: “Ella está clara. Ella sabe que después de pasar por aquí, no cobrará 300$, cobrará 3000$. De aquí sale pelando bolas la que quiera”. . Y si por alguna razón, luego de que un manager haya invertido dinero en alguna candidata y ésta no se prestaba para su juego, esa niña se ganaba un enemigo. Voy más allá, a una MV la amenazaron con “pasarle una camioneta por encima si la veían en la calle”, en venganza por no acceder a “pagar lo que debía”. . En el año 2011, una vez, iracundo por el desastre en que se convirtió la disciplina en el certamen, escuché a Osmel decirle a los manejadores: “No crean que haciéndole caso a patrocinantes o haciendo desastres con las niñas cuando salen de aquí, van a lograr algo. Entiéndanlo bien, una loca jamás ganará el MV”. Esta historia continuará… . #RetratosDeUnaCorona #Misses #Miss #Venezuela