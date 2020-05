Conozca dónde buscar alimentos en Miami-Dade si no tiene empleo

Posteado en: USA

Si está desempleado, conozca dónde buscar alimentos en Miami-Dade. Organizaciones comunitarias, caritativas y gubernamentales unen esfuerzos y distribuyen alimentos a quienes afrontan el peso de la crisis del coronavirus y la consecuente pérdida de entradas económicas.

Por: Miami Mundo

A continuación la lista de sitios donde distribuyen alimentos en forma gratuita a quienes afrontan la crisis del coronavirus:

Lunes 4 de mayo

Christ Fellowship, 500 NE 1st Ave, Miami. . A partir de 2pm hasta que se agote la mercancía.

Martes 5 de mayo

Marlins Park, Humana Lot, 1390 N.W. 6th Street, Miami. A partir de 1 am hasta que se agote la mercancía.

Tropical Park, 7900 SW 40th Street, Miami. A partir de las 9 am hasta que se agote la mercancía.

Corpus Christi Catholic Church, 3220 NW 7th Ave. Miami. De 10 am a 1 pm.

City of Opa-Locka, 777 Sharazad Boulevard, Opa-Locka. De 9 am a 11 am.

Miércoles 6 de mayo

Homestead Air Reserve Park, 27401 SW 127th Avenue, Homestead. A partir de las 9 am hasta que se agote la mercancía.

Marlins Park, Humana Lot, 1390 N.W. 6th Street, Miami. A partir de 1 am hasta que se agote la mercancía.

Iglesia Mi Redentor, 11373 West Flagler Street, Sweetwater. A partir de las 10 am hasta que se agote la mercancía

Iglesia Bautista de Sweetwater, 11132 SW 3 Street, Sweetwater. A partir de la 1 pm hasta que se agote la mercancía

City of North Miami Beach, 2101 NE 159 Street, North Miami Beach. De 9 am a 11 am.

Jueves 7 de mayo

Amelia Earhart Park, 401 East 65th Street, Hialeah. A partir de las 9 am hasta que se agote la mercancía.

South Dade Child Development Center, 28520 SW 148th Ave., Leisure City. De 11 am a 12 m.

City of Hialeah Gardens, 7901 NW 103rd Street, Hialeah Gardens. De 9 am a 11 am.

Viernes 8 de mayo

Royal Oaks Park, 16500 NW 87 Avenue, Miami Lakes. De 10 am a 12 m.

City of Miami Beach, 2100 Collins Avenue, Miami Beach. De 9 am a 11 am.

SW Miami-Dade, Miami Executive Airport, 12800 SW 145th Avenue, Miami-Dade. De 9 am a 11 am.

Grupos comunitarios y organizaciones gubernamentales continúan recolectando alimentos y podrían programar más eventos de distribución de comida esta semana.

Consulte los portales farmshare.org y feedingsouthflorida.org para obtener más información.