Denuncian agresión policial durante arresto de grupo que violaba distanciamiento social en NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Departamento de Policía de la Cuidad de Nueva York (NYPD) amaneció este lunes bombardeado por fuertes críticas de neoyorquinos indignados, luego que se dieran a conocer varios videos que muestran a un oficial realizando un brutal procedimiento de arresto en el East Village, en Manhattan, y en el cual usó una pistola taser para dominar a un civil, a quien luego de tirarlo al suelo, lo sigue golpeando varias veces en la cara y el cuerpo.

Por ElDiarioNY

Testigos informaron a varios medios locales que lo que comenzó como un procedimiento policial para dispersar a un grupo que no cumplía con las normas de distanciamiento social contra el coronavirus, terminó en una situación violencia con un oficial vestido de civil dando golpes a un hombre en la cara luego de amenazarlo con la pistola taser. El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 5:30 p.m., en la esquina de la calle 9 este y la avenida D.

Varios videos del incidente empezaron a verse en las redes sociales desde el mismo sábado en la noche, y ya para el domingo se habían convertido en virales.

NYPD Officers continue to terrorize us amid the Covid-19 Epidemic, WE WANT JUSTICE. Asking leaders to stand up for us

Avenue D and 9th st, Lower East Side@NYCMayor @NYPDCommAffairs @CMCarlinaRivera @NYCMayorsOffice @NBCNewYork @ABC@PIX11News @NYDailyNews @HarveyforNY pic.twitter.com/3p2MbEZ1w0

— Temitope Johnson ?? (@afroshaped) May 3, 2020