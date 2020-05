Incendio arrasó una torre de 40 pisos en los Emiratos Árabes Unidos (Videos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Las autoridades han apagado un incendio masivo que arrasó la Torre Abbco de 40 pisos en el área de Al Nahda de Sharjah el martes por la noche.

Por khaleejtimes.com

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Según testigos presenciales, el incendio estalló en el edificio que se encuentra al lado del restaurante Taj Bangalore.

Camiones de bomberos y ambulancias se apresuraron a la escena y estaban trabajando para apagar el incendio.

Las fotos y videos compartidos con Khaleej Times por los lectores muestran las llamas rugiendo en toda la estructura residencial.

Se vieron varios camiones de bomberos en el sitio tratando de controlar el incendio. Los inquilinos del edificio y el de los vecinos han sido evacuados.

Al menos cinco edificios cercanos fueron evacuados por las autoridades mientras corrían para contener el incendio. Una gran cantidad de automóviles sufrieron daños debido a los escombros que cayeron de la gran altura.

