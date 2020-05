NetBlocks confirmó una caída de más del 60% en la conectividad tras el apagón del #5May

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El observatorio de tráfico digital, NetBlocks, confirmó que existe una severa caída en la conectividad de los principales servidores de Internet en Venezuela tras el apagón del 5 de mayo.

lapatilla.com

“Confirmado: un corte de energía ha interrumpido la conectividad a Internet en varios estados de Venezuela desde las 3:40 pm hora local”, comentó NetBlocks en Twitter.

“Los datos de la red en tiempo real muestran un impacto significativo con la conectividad nacional hasta de 60% de los niveles ordinarios”, agregó el observatorio digital.

Más tarde, NetBlocks aseguró que “los datos muestran que la interrupción de energía en Venezuela ha tenido un impacto inusualmente amplio en comparación con los cortes recientes, afectando la conectividad en Caracas y casi todos los estados en el mismo momento a escala nacional”.

Según una tabla compartida por NetBlocks, los estados más afectados serían Táchira, Barinas Vargas, Portuguesa, Falcón, Zulia, Mérida y Yaracuy.

Update: Data show that the power disruption in #Venezuela has had unusually wide impact as compared to recent outages, affecting connectivity in Caracas and almost all states at the same moment at national scale #5May #Apagón #SinLuz ??? pic.twitter.com/wuiJH81fDF

— NetBlocks.org (@netblocks) May 5, 2020