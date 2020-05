Trump dice que mantendrá fuerza de trabajo de coronavirus indefinidamente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el grupo asesor sobre coronavirus de la Casa Blanca continuaría su trabajo en torno a la pandemia, enfocándose en las vacunas y las opciones terapéuticas, un día después de que dijera que cerraría sus operaciones.

“Debido a ese éxito, la Fuerza de Tarea continuará indefinidamente con su enfoque en SEGURIDAD Y ABRIR NUESTRO PAÍS OTRA VEZ. Podemos agregarle o restarle personas, según corresponda. La Fuerza de Tarea también estará muy enfocada en Vacunas y Terapias”, escribió Trump en una serie de tuits. Reuters

The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being….

